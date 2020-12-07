Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Хочу поздравить соперника с победой, — сказал Талалев в эфире «Матч Премьер». — Победила команда, которая использует свои моменты. Мы видели, что с Нобоа и без него «Сочи» смотрится по-разному. Он исполнил два момента.

Качество игры меня удовлетворило. Но пока с такими организованными командами мы не можем переворачивать игру со счета 0:2.