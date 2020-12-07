Талалаев — о поражении от «Сочи»: «Пока не можем переворачивать игру со счета 0:2»
7 декабря 2020, 21:23
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:2).
— Хочу поздравить соперника с победой, — сказал Талалев в эфире «Матч Премьер». — Победила команда, которая использует свои моменты. Мы видели, что с Нобоа и без него «Сочи» смотрится по-разному. Он исполнил два момента.
Качество игры меня удовлетворило. Но пока с такими организованными командами мы не можем переворачивать игру со счета 0:2.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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