Талалаев: «Когда Нобоа на поле — сопернику сложнее»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после поражения от «Сочи» (0:2) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ ответил на вопросы журналистов.
— Поздравляю «Сочи» с победой, победила команда, которая забивает, — отметил Талалаев. — Поздравляю «Сочи» с победой.
— Почему заменили Беришу и Поляруса?
— Хочется так.
— Согласны, что незабитый пенальти стал решающим фактором?
— Не думаю. Повлиял второй гол. Играли неагрессивно? Вам показалось. Есть цифры, надо понимать футбол изнутри. Плохая статистика по забитым пенальти? Когда Бериша 3 пенальти подряд забивает, эти вопросы не задают. Пусть попробуют зайти и выйти забить 4 пенальти подряд. Понятно, надо забивать такие моменты. Но на 4 месяца нельзя научить игрока тому, чему он не научился за 20 лет. Есть еще психологический фактор. «Сочи» — агрессивная неприятная команда. С этой командой футбол идет до гола, ну и класс футболистов сказывается. Когда Нобоа на поле — сопернику сложнее, чем когда его нет на поле.
(Екатерина Потапова)
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