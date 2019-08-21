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Сычев вспомнил, как после неудачной игры в первом тайме по раздевалке «Локомотива» летали сумки

11:09
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Бывшие игроки «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Дмитрий Сычев рассказали, как изменился главный тренер команды Юрий Семин за последние 9 лет.

— Раньше Палыч был намного жестче, — рассказал Тарасов в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Я застал тот момент, особенно в раздевалке.

— У нас был момент, когда по раздевалке летали сумки после 0:2 к перерыву, — добавил Сычев. — Заходит Юрий Палыч, начинает окидывать взглядом раздевалку, включает эмоции, с левой у него неплохой удар, и сумки летели в разные стороны, народ укрывался. Были и слова, но они все непечатные. Смысл был понятен сразу же, но это работало, был мотивационной эффект, мы выходили и переворачивали ситуацию.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Mm3jR-9kkYo

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