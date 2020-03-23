Свой любимый гол Дзюба забил в составе «Спартака»
23 марта 2020, 16:50
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба в интервью пресс-службе клуба рассказал, что свой любимый гол забил еще в составе «Спартака». Произошло это 14 апреля 2011 года в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Порту» (2:5).
— Любимый гол — в ворота «Порту», когда еще за «Спартак» играл, — сказал Дзюба. — Обыграл тогда трех-четырех человек, Отаменди между ног пробросил, бригада у них была серьезная.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-03-23-artem-dzyuba-mne-plokho-bez-futbola-ya-kayfuyu-ot-trenirovok-ne-mogu-bez-igr.htm