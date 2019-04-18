Свидетельница рассказала суду, каким словом водитель Соловчук оскорбил Александра Кокорина

На заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева свидетельница Лала Джафарова сообщила подробности конфликта компании с шофером Виталием Соловчуком утром 8 октября 2018 года. Подруга девушки Екатерина (по всей видимости, уже выступавшая на суде свидетелем Бобкова, которая в ходе драки легла на водителя) была знакома с игроками, с которыми они намеревались уехать из "Эгоиста" в другое место.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

На вопрос адвоката Ромашова о том, оскорбил ли кого-то Соловчук, Джафарова ответила:

– Да, но я не знаю (говорит очень тихо). Но, если я поняла правильно, то Александра. Словом "пи***с", – сообщила свидетельница. – Фигурировало ли это слово потом? Спрашивали, почему так назвали. Девушку, которая вышла и села в машину (водителя Соловчука), не помню. Ей крикнули, чтобы она вышла. Кто, не помню.

– Никто не договаривался никого побить?

– Нет. Уверена.

– Александра Кокорина (среди дерущихся) там не было. Как далеко? – вопрос адвоката Стукаловой.

– Вначале он стоял на другой стороне, а потом начал разнимать.

Судья удовлетворила ходатайство прокурора зачитать показания свидетельницы, взятые следствием. Протест адвокатов – по их мнению, все за свидетеля писал следователь, формулировки повторяются даже с показаниями охранников клуба – не удовлетворен. В целом показания не сильно расходятся, но содержат больше деталей.

Так, Джафарова сказала следователю, что ходит в клуб 2-3 раза в неделю и добавила деталь – ее заказы оплачивают различные посетители, так как она нигде не работает. В заведении употребляла апельсиновый сок, была трезвой. По ее показаниям, "за Соловчуком бежал Мамаев, размахивая руками, но нанес ли удары, не видела". Вдобавок свидетельница "увидела, что на Соловчуке лежала Бобкова, не давая тем самым ребятам его избивать". "В какой-то момент Мамаев П.К. открыл дверь и стал наносить удары по автомобилю", – говорится в показаниях, а также: "Я слышала, как в какой-то момент Соловчук сказал "Я – пи***с".

После того, как прокурор зачитала протокол допроса свидетеля следователем, выяснилась главная коллизия – многое записано в мужском роде.

– Мне следователь говорил: я тебе потом покажу видео, и многое не сходится, – объяснила она.

– То есть следователь вас припугнул?

– Он говорил, что покажет видео, и что, если я не скажу правильно, то это статья.

– Это он когда говорил?

– Во время допроса. (Дмитрий Зеленов)

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