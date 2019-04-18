Свидетельница драки компании Кокорина и Мамаева рассказала о том, что водитель был весь в крови

На заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева дала показания свидетельница Лала Джафарова. По ее словам, подруга в ночь на 8 октября 2018 года познакомилась с компанией игроков в клубе "Эгоист", после чего вместе с ней они собирались поехать в другое место.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкийобвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В ходе опроса прокурором свидетельница явно нервничала, часто отвечала односложно, так что гособвинитель попросила девушку не волноваться. Джафарова сообщила суду:

– В "Эгоист" пришла с подружками где-то в 12 – час ночи. Ушли где-то в семь утра. В клубе (сама) не знакомилась, моя подружка Екатерина (по всей видимости, уже выступавшая на суде свидетелем Бобкова) была знакома. Подсели к подсудимым. В компании еще были люди, но кто еще – не помню. Употребляли ли они спиртные напитки? Не следила, что принесли официанты. Я не употребляю.

Вышли в семь утра все вместе. Собирались поехать посидеть где-то, но еще не решили, куда. Искали машину и водителя, чтобы нас отвез. В одну из машин села девушка, ошиблась. Я ее не знаю, сидела за столом. Перепутала машину. Я далеко от нее была. Даже если она что-то говорила, я не слышала. Кто был внутри той машины? Не помню, по моему никого, просто заведенная была.

Мы стояли с Екатериной разговаривали, потом началась драка. Молодые люди разговаривали о чем-то. Не помню, кто именно и где стоял. Молодые люди там были. Потом началась драка. Но это было полгода назад, я не помню. Там потасовка началась, кто-то побежал – и все туда побежали. Я не помню, кто побежал... Незнакомый человек был – водитель "Мерседеса". Откуда он вообще взялся, не знаю. Не видела, откуда он вышел.

Все побежали в стороны лестницы какой-то. От меня – метров 30-40. Екатерина и я побежали туда вслед за мальчиками. Что я там увидела? Не знаю. Не помню, кто именно и кого избивал. Единственное, что помню – Александр Кокорин не участвовал. Екатерина легла на водителя. Зачем? Не помню.

Кровь на лице (водителя)? Да, видела. Весь в крови. Он тоже наносил удары. Наверное, до этого (как оказался весь в крови). Что делал водитель в тот момент, когда встал? Ничего не делал. Остальные тоже стояли, ничего не делали. Он пошел до машины. Потасовка закончилась. А дальше я ушла. Трогал ли кто-то водителя у машины, я этого не видела. Как он уезжал, видела.

Я ушла внутрь (после драки), потом вызвала машину и минут через 10 домой поехала. Так получается. Подходил ли к машине кто-то посторонний – двое мужчин? Да. Что они хотели? Хотели спросить, в чем дело.

Бобкова плакала – в тот момент, когда легла на него (водителя). Почему плакала? Потому, что была потасовка. А почему она легла на него, не знаю... Я с ней это не обсуждала. И показания, которые буду давать здесь, ни с кем не обсуждала. Проявляли ли окровавленный водитель агрессию? Потом по разговорам я поняла, что кто-то кого-то обозвал. (Дмитрий Зеленов)

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