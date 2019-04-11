Свидетель рассказал, как следователи по делу Кокорина и Мамаева показывали ему видео с ударом стулом Пака

Свидетель Ринат Токтаров, официант "Кофемании", дал на заседании суда показания по поводу драки в кафе с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
– Стул был в руках Кокорина, когда вы подходили? – вопрос адвоката Ромашова.
– Тяжело сказать, потому что я обходил людей. Но потом, как подходил, увидел в его правой руке стул.
– Траекторию удара видели?
– Тяжело ответить, потому что с видео все перемешалось.
– Когда допрашивал следователь, видео увидели сразу?
– По хронологии.
– При первом допросе?
– Нет. При втором.
– Точно?
– Нет, при первом допросе какой-то фрагмент показали. У одного (следователя) был планшет.
– При допросе было несколько людей?
– За столом было четверо. И у одного из них был планшет.
– Что показывал?
– Не вспомню моменты.
– Видео в интернете отличается от того, что видели?
– Я просто говорю: все перемешалось. Следователь показал мне видео из интернета, которое было по ссылке.
– А при втором допросе как включалось видео?
– На компьютере.
– Вам сначала показали видео, а потом начали допрашивать?
– Параллельно все шло.
– Называли фамилии участников?
– Мне объяснили, кто эти люди, кто есть кто, чтобы я мог правильно объяснить.
– Вы правильно объяснили?
– Думаю, да.
– Вы давали показанию по видео?
– По некоторым моментам.
– А по другим?
– Не могу вспомнить, это было полгода назад. (Илья Егоров)
Мамаев и Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.