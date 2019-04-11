Свидетель рассказал, как следователи по делу Кокорина и Мамаева показывали ему видео с ударом стулом Пака

Свидетель Ринат Токтаров, официант "Кофемании", дал на заседании суда показания по поводу драки в кафе с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Стул был в руках Кокорина, когда вы подходили? – вопрос адвоката Ромашова.

– Тяжело сказать, потому что я обходил людей. Но потом, как подходил, увидел в его правой руке стул.

– Траекторию удара видели?

– Тяжело ответить, потому что с видео все перемешалось.

– Когда допрашивал следователь, видео увидели сразу?

– По хронологии.

– При первом допросе?

– Нет. При втором.

– Точно?

– Нет, при первом допросе какой-то фрагмент показали. У одного (следователя) был планшет.

– При допросе было несколько людей?

– За столом было четверо. И у одного из них был планшет.

– Что показывал?

– Не вспомню моменты.

– Видео в интернете отличается от того, что видели?

– Я просто говорю: все перемешалось. Следователь показал мне видео из интернета, которое было по ссылке.

– А при втором допросе как включалось видео?

– На компьютере.

– Вам сначала показали видео, а потом начали допрашивать?

– Параллельно все шло.

– Называли фамилии участников?

– Мне объяснили, кто эти люди, кто есть кто, чтобы я мог правильно объяснить.

– Вы правильно объяснили?

– Думаю, да.

– Вы давали показанию по видео?

– По некоторым моментам.

– А по другим?

– Не могу вспомнить, это было полгода назад. (Илья Егоров)

Мамаев и Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live