Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о присутствии беременной женщины во время драки в кафе

В Пресненском суде Москвы началось новое слушание по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание открыл опрос прокурором очередного свидетеля, посетителя кафе "Кофемания" Владимира Евсеева.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

– Мы с супругой пришли в "Кофеманию" на завтрак в районе 9 часов, – сообщил суду свидетель. – Обычно мы едим в первом зале. Там места не было, поэтому мы прошли в глубину кафе. Там произошло что-то, что было похоже на драку. Ко мне подошел сотрудник, я спросил, вызывали ли полицию.

Вместе с супругой поднялись на балкончик, нам сказали что полицию вызвали. Но шум нарастал, драка продолжалась. Я слышал ругань, которую передать точно не могу и не помню. Помню только фразу "Поклянись, что нас не снимал". Мужчина сказал "Клянусь". Драка продолжалась, причем двигалась по кафе в мою сторону.

Через какое-то время все стихло. Я спросил официанта: прекратилось ли? Потому что, чтобы выйти, все дерущиеся должны были через меня пройти. Мне сообщили, что все закончилось. Открыли запасной выход. Больше мне сказать нечего. Я просто слышал, что происходит нарушение порядка и решил, что полиция должна его предотвратить.

– Вы были обеспокоены за свою жизнь и жизнь супруги? – вопрос прокурора.

– Ну, за жизнь нет, нет. Не боялся, что меня убьют или нанесут серьезный ущерб. Но все происходившее там вносило диссонанс.

– Ваша супруга находилась в состоянии беременности?

– Она и сейчас находится в этом состоянии. Тогда был первый триместр. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

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