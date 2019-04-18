Свидетель по делу Кокорина и Мамаева не понимает, как в протоколе допроса появились фамилии незнакомых ему футболистов

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, охранник ночного клуба "Эгоист" Алексей Авдеев на слушаниях в Пресненском суде Москвы во время ответов на вопросы о конфликте компании игроков с шофером Виталием Соловчуком затруднился назвать кого-то из подсудимых по фамилиям. По его словам,он видел лишь начало конфликта, когда Соловчук пытался убежать от двух преследовавших человек.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

– Как долго вас допрашивал следователь? – вопрос адвоката Ромашова.

– Минут 15.

– Кто-то еще был с вами?

– Старший смены Кустов. Он как раз заканчивал. После него меня допрашивали.

– Следователю называли фамилии и инициалы обвиняемых?

– Нет, я же их не знал.

– А после изготовления протокола читал его?

– Ну так, сквозь пальцы.

– А фамилии видели?

– Не помню.

– Как допрос проходил?

– Время было позднее, следователь просто вставлял абзацы готовые и добавлял мои фразы. Фамилий не спрашивал меня.

– Вы это видели, что он вставляет абзацы?

– Нет, предполагаю. Просто быстро все сделано было.

– Видео вам показывал следователь?

– Нет.

– Парень в белом, который убегал и упал, – вы можете назвать его фамилию и имя отчество?

– Нет. Да я вообще не знал ребят, потом их имена в интернете прочитал.

– А сейчас если посмотреть на подсудимых?

– Возможно, вот этот человек бежал... И второй. Не помню. (Указывает на Мамаева.)

После этого прокурор подал стандартное ходатайство – огласить показания, данные следователю. Адвокат Ромашов внезапно поддержал его, потому что показания Авдеева "побуквенно совпадают" с показаниями другого охранника – Козлова.

Из показаний следователю:

– В наше заведение пришли известные футболисты Кокорин А.А.. и Мамаев П.К. Они часто посещают наш клуб.

На суде Авдеев сказал, что никогда раньше их не видел.

Из показаний следователю:

– Я увидел на камере наблюдения, как ранее незнакомый мне мужчина, которым, как выяснилось позже, оказался Соловчук, убегает. Вышел на улицу, и увидел, как Мамаев П.К. преследует Соловчука, а также Соловчука преследует Кокорин К.К.

На суде показания были гораздо менее подробными.

В показаниях следователю охранник якобы рассказывал о драке во всех подробностях – как упал Соловчук, как его избивали ногами и руками, что все это было похоже на избиение, а также о том, что побоялся вмешиваться в конфликт.

Гособвинитель подчеркивает, что протокол подписан в присутствии адвоката.

– Подтверждаете показания, которые вы дали следователю? – задает вопрос прокурор.

– То, что там была толпа, которая била, я не видел!

– А зачем подписывали протокол?

– Торопился со смены. Сквозь пальцы прочитал.

– А адвокат вам зачем был?

– Это от работы предоставили.

– Ну, защитник находился там?

– Да.

– Читал он показания?

– Точно не помню. Возможно, читал. Может, так же, как я, читал.

– В камеру вы не смотрели, когда драка началась?

– Нет.

– А когда вы вышли?

– Когда начались крики.

– Мы тут просматривали видеозапись, вы там с Козловым стоите и наблюдаете… Как можете пояснить, что в протоколе допроса, оказывается, все не так?

– Наверное, следователь торопился.

– Я вас спрашивала: знакомы ли вам ранее были подсудимые. Вы сказали "нет". А в протоколе вы сказали, что знали футболистов и ранее они посещали клуб.

– Ну да, следователь торопился, наверное. Я вообще футболом не интересуюсь. (Дмитрий Зеленов)

Суд Кокорина и Мамаева: онлайн