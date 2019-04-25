На заседании Пресненского суда Москвы выступила Алена Шинкарева, свидетель двух драк в центре столицы в октябре 2018-го с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Адвокат форварда "Зенита" Андрей Ромашов задал несколько вопросов свидетелю Шинкаревой.
– Вы видели, чтобы кто-нибудь из вашей компании бил водителя?
– Именно, чтобы били? Не видела, не помню, кто, но разбит нос.
– Кто бил?
– Не видела.
– Перед дракой ребята договаривались, чтобы избить водителя?
– Нет, конечно.
– В кофемании перед конфликтом ребята договаривались, чтобы избить человека?
– Нет.
– Следователь при допросе демонстрировал видео?
– Видео – да. Я смотрела его.
– Это когда было?
– До допроса и во время.
– После того, как следователь зачитала показания, вы просмотрели их?
– Вроде нет.
Больше у него нет вопросов. Как и у остальных адвокатов, кроме Игоря Бушманова.
– У вас есть претензии за то, что Мамаев кинул вашу куртку и телефон? – спросил Бушманов.
– Я это даже не припомню. (Илья Егоров)
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live