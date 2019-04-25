На заседании Пресненского суда Москвы выступила Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– В какое время приехали в "Эгоист"?

– Не помню. Возможно, это было 3-4 часа ночи. Мы отдыхали, потом решили покушать, решили куда-нибудь поехать. Был и Александр Кокорин, и Мамаев.

– В "Эгоисте" пили алкоголь?

– Да. Я точно не помню, кто пил. Но я пила. Там мы были часа 2,5.

– Что было дальше?

– Потом мы решили выйти и поехать поесть. Когда начали выходить, прибежала девушка и сказала, что Александром назвали "петухом".

– Откуда она прибежала?

– Из машины, которая стояла рядом с клубом. Машина – белый Мерседес.

– Видели, как она выходила из машины?

– Нет.

– К кому она подошла?

– Я не знаю. Я услышала, когда начали обсуждать в компании.

– Расскажите об этом.

– Не помню. Все начали возмущаться, что Сашу назвали петухом. Все пошли на улицу.

– А где вы находились?

– Грубо говоря, за дверью. Мы были еще внутри. Кто-то был внутри, кто-то нет.

– Как вы все слышали?

– Мне кто-то сказал. (Арман Мкртчян)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live