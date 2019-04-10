Свидетель Куропаткин: "Я присаживался на Кокорина ради шутки. Для адекватных людей это нормально"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал во время заседания суда о происходящем в кафе перед инцидентом с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Он отметил, что одна из девушек присаживалась на Кокорина, а также добавил, что сам делал то же самое и считает это нормальным для адекватных людей, так как компания просто посмеялась над этим.
– Присаживалась ли одна из девушек на Кокорина старшего?
– Да, одна присаживалась.
– Как именно?
– Это показать надо?
– Объясните.
– Села сверху. Села – встала.
– Целовались они?
– Я не видел.
– А вы?
– Целовался?
– Присаживались?
– Он мне друг. Я просто сел, встал, посмеялись на этим.
– Это нормально, как вы считаете?
– Я считаю, да. Для адекватных нормальных людей это нормально. Мы сидели, общались, смеялись. (Александр Рогулев)
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.