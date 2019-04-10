Свидетель Куропаткин: "Водитель Соловчук начал говорить агрессивно с Мамаевым, а потом ударил его в лицо"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал во время заседания суда об инциденте с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
По его словам, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук сказал что-то агрессивное и ударил Мамаева.
– Слышали о чем разговаривали?
– Конкретных слов нет.
– Они стояли близко?
– Да, близко, метр.
– Что дальше?
– Водитель начал говорить что-то агрессивно. По человеку же видно, когда он говорит агрессивно. Паша взял его за куртку, а тот его в ответ ударил в область скулы.
– Соловчук ударил Пашу?
– Да
– Кулаком?
– Ладошкой, наверное.
– Имено ударил?
– Да, это был именно удар. Кажется.
– Вам кажется?
– Ну что за вопросы? Вы спрашиваете, я отвечаю
– Мамаев его ударил?
– Паша хотел ударить рукой, но не попал. Водитель начал убегать, я большего не видел. Потом они переместились на тротуар. И побежали в другую сторону от "Эгоиста". Я за ними побежал, но у меня из кармана выпал телефон, и я вернулся его поднимать. Когда поднял и побежал, водитель лежал на полу и все вокруг него стояли
– Все это кто?
– Вся компания.
– И девушка?
– Одна девушка была, но я не помню как ее зовут.
– Повреждения у водителя были?
– Да, у него была кровь на лице.
– Как себя он вел?
– Уже не так, как до этого. Ранее он был агрессивен, говорил на повышенных тонах. Говорил… что же он говорил… Он сказал, что все понял, и сядет и уедет. Хотя нет, он это говорил позже.
– А что говорил до этого? Когда был агрессивен?
– Я не слышал конкретных слов, потому что стоял немного сзади.
– Руки вверх он поднимал уже в конце?
– Руки вверх? Не помню такого.
– Просил, чтобы не били?
– Не помню такого.
– Что было у машины между Александром и водителем? О чем они говорили?
– Не помню, какие он слова говорил. Александр ударил его рукой.
– Кулаком, ладонью?
– Не видел какой частью руки.
– Один раз?
– Два раза.
– В связи с чем он его ударил?
– Не знаю. Саня парень добрый, просто так он ничего бы не стал делать.
– Кто-то еще рядом стоял?
– Не помню, я не смотрел. Мы все там стояли, но кто и где я точно не помню
– В голову с ноги.
– Вы можете представить, если футболист в голову с ноги ударит? Такого точно не могу себе представить, чтобы кто-то в голову с ноги пробил.
– Когда он уезжал, что было?
– Ударил в стекло, разбил.
– Зачем?
–Не знаю, злой был. (Александр Рогулев)
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.