Свидетель Куропаткин: "Следователь нам сказал: "Ну что, присядете сейчас все? Мы найдем на всех"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал как с ним общался следовательно по делу и как проходил допрос.

– Следователь вас допрашивал?

– Да.

– Сколько раз допрашивал?

– Раза три-четыре.

– Это за одно время?

– Нас вызвали в три-четыре ночи, мы не спали сутки. Даже больше. Нас туда привезли, посадили. И сразу с матом сказали: "Ну что, присядите сейчас все? Мы найдем на всех", Сказали выключить телефон, ничего не делать. Хорошо, что через два часа хотя бы воды принесли. Мне нельзя было ничего делать. Единственное, что разрешили, это пройтись

– Заявление подали?

– А кто мне сказал, что можно заявление подать?

– Ну вы рассказывали кому-то?

– Ну вот сейчас рассказываю.

– Странно, что на вас такое давление было…

– Было, сейчас об этом говорю.

– Вы подписали показания?

– Да, но после того, как провел там 13-14 часов. Первый протокол подписал часов через 8-9. Потом меня перевели в другую комнату, следователи менялись.

– Каким образом вас удерживали?

– Сказали сидеть, и можно выходить только в туалет?

– Физическую силу применяли?

– Нет, потому что я сидел.

– Наручники? Лампа?

– Ну что за вопрос. Не было такого. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live