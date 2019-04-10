Свидетель Куропаткин: "Показания, которые я даю сейчас более правдивы, чем те, что я давал на допросе"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал о том, как у него брали показания следователи по делу.

После перерыва первым вопросы свидетелю задал адвокат Балашов:

– Вы боялись, что вас тоже привлекут к ответственности?

– Конечно! Мне сразу сказали, что меня могут привлечь к ответственности.

– Это сказало внимательности?

– Конечно, хотелось уйти уже.

– В последующем вас допрашивали?

– Да

– Вы один являлись?

– Да, был человек.

– Вы сейчас боитесь, что вас привлекут?

– Я не знаю…

– Но вы искренне даете показания?

– Да

Затем вопросы Куропаткина начал задавать другой адвокат Прилипко:

– Когда показания более правильные – когда вы были на допросе или сегодня на суде?

– Сегодняшние более правильные.

– Почему?

– Тогда в голове каша была. Сейчас все устаканилось, успокоилось.

А в конце последовали вопросы от судьи:

– Какой факт показаний искажен?

– Тот факт, что я не видел, что Саша (Кокорин) стулом махнул и куда он попал. Я видел, что он попал Паку в руку.

– Вы сознательно под влиянием угрозы дали показания, не соответствующее действительности?

– Нет, я говорил как есть.

– Угроза следователя не возымела действие?

– Я говорил как есть.

– Негативные последствия были для вас из-за следствия?

- Нет. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live