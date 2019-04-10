Свидетель Куропаткин о драке с Соловчуком: "Александр Кокорин пытался оттащить людей. Говорил: "Все, все…"

Свидетель по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин ответил на вопросы адвоката Татьяны Стукаловой о конфликте своей компании, в которую кроме футболистов входили младший брат Кокорина Кирилл и друг Мамаева Александр Протасовицкий, о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

– Можете описать Соловчука?

– Крепкий мужик. Килограмм 120.

– Он похож на профессионального спортсмена?

– Думаю, похож.

– Александр Кокорин делал какие-то замечания своему брату в этот вечер?

– Я такого не помню.

– Что предпринял Александр, чтобы конфликт угас?

– Он бегал, пытался оттащить людей. Он подходил, говорил: "Все, все…".

– А с самого начала он пытался погасить конфликт с Соловчуком?

– Они стояли, общались. Я не помню, что он конкретно говорил.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live