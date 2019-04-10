Свидетель Куропаткин: "На допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, прокомментировал свои показания об инциденте с участием Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Прокурор по делу сообщил о существенных противоречиях в показаниях Геннадия Куропаткина.

- Вы эти показания как давали?

- Я ему рассказывал, он не записывал, сказал: "Ты рассказывай пока".

- Подтверждаете или нет?

- Могу частично подтвердить. Я согласен с теми показаниями, которые дал сейчас.

- Подпись ваша?

- Похожа на мою.

- На других страницах?

- На второй – тоже... На четвертой как-то не так. Не похоже. А еще можно добавить? Я когда подписывал, мне сказали: "Да, это формальность, просто подписывай".

- Разночтения связаны с тем, что мы не спали. Не ел, ничего такого. Я говорю то, что помню.

- У вас такая избирательная память?

- Я говорю, что помню.

- Следователь оказывал на вас физическое давление?

- Он не дотрагивался до меня, если вы об этом.

- А психологическое?

- Я уже говорил про мат и все остальное.

- Фамилии не помните?

- Нет. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live