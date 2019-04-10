Свидетель Куропаткин: "На допросе мы 16 часов находились без еды"

Геннадий Куропаткин, водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал, что происходило во время его допроса.
– Теперь о допросе. Что произошло, когда вы туда прибыли?
– Когда пришел, там сидел человек. И приветствовал: "Ну что, добегались?"
– С матом по отношению к вам?
– Нет, не в мою сторону, а просто. Просто сказал, что "Сядете все" или что-то подобное. Я молчал, только спросил "За что?" Он сказал: "Найду за что".
– Вы помните, как его зовут?
– Нет, я его видел только раз.
– Опознать сможете?
– Наверное, нет.
– Вы отдыхали до этого?
– Нет, мы много не спали, волновались. Все нервничали.
– Через сколько вас начали допрашивать?
– Минимум через четыре часа. Они ходили, друг с другом ругались. В итоге пришел человек, и начал допрос.
– Вы называли фамилии девушек?
– Нет, не называл. Я не знал, как их зовут.
– Инициалы Пака? Номера машины Соловчука?
– Нет, я не знал из этого ничего.
– Вы читали, что подписывали?
– Читал, но я в тот момент не мог читать нормально. Мы 16 часов там находились без еды.
– 16 часов без еды?
– Да, мы просто так сидели с одной водой.
– Можно сказать, что вы не знакомились с показаниями?
– Можно так сказать. (Александр Рогулев)