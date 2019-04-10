Свидетель Куропаткин: "На допросе мы 16 часов находились без еды"

Геннадий Куропаткин, водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал, что происходило во время его допроса.

– Теперь о допросе. Что произошло, когда вы туда прибыли?

– Когда пришел, там сидел человек. И приветствовал: "Ну что, добегались?"

– С матом по отношению к вам?

– Нет, не в мою сторону, а просто. Просто сказал, что "Сядете все" или что-то подобное. Я молчал, только спросил "За что?" Он сказал: "Найду за что".

– Вы помните, как его зовут?

– Нет, я его видел только раз.

– Опознать сможете?

– Наверное, нет.

– Вы отдыхали до этого?

– Нет, мы много не спали, волновались. Все нервничали.

– Через сколько вас начали допрашивать?

– Минимум через четыре часа. Они ходили, друг с другом ругались. В итоге пришел человек, и начал допрос.

– Вы называли фамилии девушек?

– Нет, не называл. Я не знал, как их зовут.

– Инициалы Пака? Номера машины Соловчука?

– Нет, я не знал из этого ничего.

– Вы читали, что подписывали?

– Читал, но я в тот момент не мог читать нормально. Мы 16 часов там находились без еды.

– 16 часов без еды?

– Да, мы просто так сидели с одной водой.

– Можно сказать, что вы не знакомились с показаниями?

– Можно так сказать. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live