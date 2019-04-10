Свидетель Куропаткин: "Как разговаривал с Паком? Ртом"

Друг и водитель нападающего "Зенита" Александра Кокорина Геннадий Куропаткин, выступающий в роли свидетеля по делу футболиста петербургского клуба, рассказал в суде об инциденте в кафе "Кофемания". Там, напомним, были избиты чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
– Как вы с Паком разговаривали?
– Ртом.
– Вы на каком расстоянии были?
– Близко. Спросил, за чем вы с нами так разговариваете? Мы же извинились? Он говорил, что не слышал извинений. Я еще раз извинился. И расстались мы на хорошей ноте.
– Кто-то снимал это на телефон?
– Я не видел.
– Кто-то из вас просил прекратить съемку?
– Не слышал, чтобы кто-то из наших это просил.
– Кокорин кого-то призывал выйти на улицу?
– Нет. (Александр Рогулев)
Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.