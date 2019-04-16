Свидетель из кафе: "Сопоставила поведение Кокорина и Мамаева с бандитами из 90-х по образам из фильмов"

В здании Пресненского суда в Москве опрашивается свидетель Екатерина Набродская, которая была посетительницей "Кофемании" в день, когда случился конфликт с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара"Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
– Сам конфликт видели?
– Нет. Слышала звук бьющейся посуды. Как будто тарелки разбились. И какая-то возня.
– Вам известно, на каком месте сидел человек или люди, с которыми был конфликт?
– Не знаю.
Адвокат Кокорина Андрей Ромашов снова возражает.
– Как реагировали посетители кафе на конфликт?
– Не обратила на это внимание. Увидела, что официанты стали быстро перемещаться. И менеджер как будто яростно кому-то выговаривал из официантов: мол, вы же могли предотвратить! Вы же видели! Сквозь зубы
– Были ли вы возмущены поведением компании?
– Мне очень не понравилось такое поведение. Оно было странным. Думала, в общественных местах так себя уже не ведут. В девяностые годы это было распространено. Но потом же ситуация стала смещаться в другую сторону.
Далее вопросы свидетельнице задавал адвокат Ромашов.
– Дату помните?
– 8 октября.
– В какое время пришли в кафе?
– Примерно в 8:30 утра. Приблизительно. Мы так договаривались, а я как правило не опаздываю.
– Столик сами выбрали?
– Сама. Потому что мы с подругой договорились в прошлый раз встретиться на том же месте.
– Слышали нецензурные выражения от кого именно?
– Не могу сказать, я же не смотрела на них постоянно.
– Эти выражения были направлены на кого-то? Или ребята общались между собой?
– Вряд ли они к кому-то обращались.
– "Тетя, ты чего смотришь"? От кого вы этот вопрос услышали?
– Не знаю! Я же не все время смотрела на них. У нас не было контакта глаза в глаза. Голос был мужской. Уточнять я не стала. Зачем? Чтобы вступать в общение? Мне было это неинтересно.
– На основании чего вы сопоставили их поведение с преступниками из девяностых? Вы это общение наблюдали?
– По телевизору показывают!
– Художественные фильмы?
– И документальные. Образы же не на пустом месте строятся.
– Вы пересели в противоположный конец зала. Слышали начало конфликта?
– Нет, не слышала.
– Следователь вас допрашивал?
– Я была в следственном управлении.
– А как он вас нашел?
– К сожалению, мама моя проявила недальновидность и позвонила на ТВ, сказала, что я была свидетелем. Сначала для ТВ у меня брали телефонное интервью без моего спроса. Потом мне позвонили с телевидения и сказали, что следователь попросил взять мои контакты.
– То есть, телевидение вас перед фактом поставило?
– Да, контакты передали и меня уведомили.
– Какое издание это было?
– Наверное, Первый канал.
– Вы же в одном выступали издании?
– Я выступать и не собиралась! Но похоже, это был Первый канал.
– Также у меня брали интервью на видео. И после этого передали контакты следователю.
Следователь вам демонстрировал видео происходившего в кафе?
– Да, то, что касалось моего посещения. До того момента пока я не пересела в другое место.
– Следователю вы сообщали данные о посетителях? Фамилии называли?
– Нет.
– А он вам?
– Фамилии подсудимых. Фамилии потерпевших – нет.
– Следователю сообщили о фразе про "тетю"?
– Да. (Дмитрий Зеленов)
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