Свидетель Андрацкий: "Я не видел, чтобы компания Кокорина и Пак помирились после драки"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Андрей Андрацкий, бариста кафе "Кофемания" в день, когда там состоялась драка с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Он сообщил, что не видел примирения компании футболистов и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

- В какое место происходил удар стулом? - спросил адвокат Ромашов.

- Насколько я видел – в лицо и тело. Я же это только что сказал.

- Вы это точно видели?

- Ну если ножка такого размера, а лицо – такого, то он в любом случае попадет.

- Вы что, сочиняете что ли? Почему вы думаете, что стоящий за Кокориным человек хотел остановить стул?

В допрос адвокатом Ромашовым вмешались прокурор и судья:

- Я уже вижу давление на свидетеля, прекратите, - сказал прокурор.

- Не нужно предполагать, что свидетель сочиняет, - добавил судья.

- Я сильно извиняюсь, - смеется свидетель. - Но это смешно. Вы хотите сказать, что человек, стоящий за Кокориным, хотел дотолкнуть стул?

- Куда делся стул после удара?

- Я не помню. Видел, но не помню.

- Вы говорили, что не можете останавливать гостей…

- Здесь понятие растяжимое. Вы же знаете, что в ночных клубах бывают секьюрити, которые могут выгнать посетителя. У нас такого нет. Наш персонал может попытаться остановить.

- Политика компании позволяет оскорблять посетителей?

- Мы стараемся быть лояльными ко всем людям, которые к нам приходят.

- Перед тем, как они удалились, они помирились?

- Не знаю, не слышал.

- Кто удалился сначала – компания или Пак?

- Я не видел Пака, не могу сказать.

- А полиция когда приехала?

- После того, как все удалились.

- Ни Пака не было, ни компании?

- Мне кажется, что нет. Но как на самом деле было – я не могу ручаться.

- Заведение у вас не ночное?

- Круглосуточное.

- После ухода всех посетителей был кто-то еще? Или его закрыли?

- Все убрали, на какое-то время закрыли эту зону для гостей. Приезжала полиция, они смотрели что-то. Я не помню, когда уехала полиция – до моего ухода или нет.

- Сколько лет вы работаете в Кофемании? - спросила адвокат Стукалова.

- Чуть больше восьми.

- Александра Кокорина вы видели когда-то?

- Нет.

- А кто-то рассказывал о том, что к вам приезжают известные футболисты?

- Иногда официанты рассказывают, что к нам приехал какой-то футболист. Такие: "Ой, он мой любимый футболист". Но лично я никого из них не знаю. (На этой фразе Кокорин рассмеялся и начал качать головой) (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live