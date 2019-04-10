Свидетель Андрацкий: "После того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Андрей Андрацкин, бариста кафе "Кофемания" в день, когда там состоялась драка с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Он заявил, что начальство заведения вызвало полицию после этого инцидента.

- Всех знаете?

- Двоих не знаю, как зовут.

- Отношений с ними не имеете?

- Нет, не имею.

- Как вы относитесь к делу?

- В 7.30 утра я приступил к своим обязанностям. Я бариста "Кофемании". Я пришел на работу. Посетители пришли в 8 или в 9 утра. Они заняли левый дальний зал от входа.

- Сколько было посетителей в то время?

- Я точно не вспомню, но порядка 15 человек.

- Женщины были?

- Да, конечно.

- Зашли в зал, что дальше?

- Они начали заказывать алкоголь, пить, шуметь. Ну там… девушки с ними были, они целовались. Они встречали их ходили.

- Вели себя громко?

- Да.

- Выражались нецензурно?

- Да.

- Как это все выглядело?

- Не совсем по формату нашего заведения.

- Они привлекали внимание посетителей?

- Конечно.

- Жалобы поступали?

- Лично мне – нет.

- Кто-то из сотрудников вызвавл полицию?

- Я знаю, что начальство вызывало полицию. Я работаю за барной стойкой, это 15 метров. Я работал, и мог не все слышать, не все видеть. Я знаю, что кто-то из персонала просил вести себя потише, но просьба была проигнорирована. Следом, насколько я понимаю, Пак сделал замечание. Я понятия не имею в какой форме.

- Эти люди были в алкогольном опьянении?

- Либо они по жизни неадекватные. Мы же все понимаем, как ведут себя пьяные люди. (Александр Рогулев)

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!