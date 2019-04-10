Свидетель Андрацкий: "Мне вообще пофиг, как это все закончится"

В Пресненском суде города Москвы, где проходят слушания по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и Александра Протасовицкого был зачитан протокол допроса свидетеля Андрея Андрацкого.

- Какие показания признаете? - вопрос от адвоката Стукаловой.

- Я говорил одно и то же разными словами.

- Что правда? Вы видели как Александр Кокорин ударил стулом? Или нет?

- Момент, как стул прилетел, я видел. Что было за секунду и после этого, возможно, нет.

- Какие были более правдивые показания - сейчас или в показаниях следователю?

- Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода.

- Вы видели удар или нет?

- Отвечу четко. У меня сейчас сливается в памяти то, что я видел в реальности и то, что я видел на видео.

- Вы стоите на учете в психо-неврологическом диспансере?

После этого вопроса прокурор протестует, называет это оскорблением. Судья снимает вопрос.



- На вас оказывалось давление? - вопрос судьи.

- Нет, никто не оказывал. Мне сказали, что мне нужно прийти и дать показания перед защитой.

- Чем объясняются ваши противоречия?

- Тем, что прошло много времени...

- Но вот тут ваши показания, 8 октября, свежак... Чем вы объясните расхождения?

- Мне это что, нужно!? Мне пофигу, как это закончится. Я это забыл нафиг. Мне вообще пофиг! А тут мне через полгода пытаются напомнить, что происходило.

Павел Мамаев отреагировал на резкие высказывания свидетеля:

- Так поэтому я полчаса назад и спросил, на чем вы основываетесь - на видео или личных ощущениях. Вы сейчас можете сказать точно, видели там меня в момент конфликта или нет?

- Я не помню. Я думал, что помню. Но сейчас сомневаюсь в том, на чем основываюсь. В этом моменте я сомневаюсь. (Александр Рогулев)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live