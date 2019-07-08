Сутормин подписал контракт с "Зенитом" на 4 года

Как стало известно "СЭ", полузащитник Алексей Сутормин стал игроком "Зенита". 25-летний россиянин подписал с сине-бело-голубыми 4-летний контракт.

Ранее "СЭ" сообщал, что годовой доход футболиста, в конце июня заключившего договор с "Рубином" после двух лет выступлений за "Оренбург", составит с учетом бонусов за достижения порядка 1,1-1,2 миллиона евро. Клуб из столицы Татарстана получит в качестве компенсации около 2 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Сутормин провел за оренбуржцев 31 матч, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Позже "Рубин" объявил о полноценном трансфере Сутормина в "Зенит". "Зенит" подтвердил переход игрока и при этом представил его видео – в стиле сериала "Санта-Барбара" с попкорном.

Сутормин-челлендж. Как не перейти в "Зенит", а потом все же не суметь туда не перейти

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