Сутормин перешел в "Зенит" из "Рубина". "Оренбург" до сих пор не объявил об уходе игрока

Полузащитник Алексей Сутормин стал игроком"Зенита". 29 июня игрок перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а теперь стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга.

С 29-го июня, когда казанский клуб объявил о трансфере Сутормина, на официальных ресурсах "Оренбурга" не было никакой информации об уходе 25-летнего полузащитника. Сообщений нет ни на клубном сайте, ни в социальных сетях.

Как информирует пресс-служба невского клуба, сине-бело-голубые и "Рубин"достигли соглашения о переходе футболиста. Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на один год.

В сезоне-2018/19 Сутормин провел за "Оренбург" 31 матч, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи. 29 июня "Рубин" объявил о переходе хавбека, теперь завершен его трансфер в клуб из Санкт-Петербурга.

"Рубин" объявил о полноценном трансфере Сутормина в "Зенит"

"Зенит" подтвердил переход Сутормина