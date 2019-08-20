Главный редактор клубного канала ЦСКА (CSKA TV) Катерина Кирильчева в своем Twitter опубликовала видео великолепного сэйва голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

Эпизод произошел во время матча шестого тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1). На ролике видео в режиме замедленной съемки.

«Спартак» с 11 очками занимает четвертое место. У ЦСКА десять очков и шестая позиция.

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