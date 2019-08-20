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Суперсэйв Акинфеева в дерби «Спартак» — ЦСКА в режиме замедленной съемки

20 августа 2019, 14:40
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Главный редактор клубного канала ЦСКА (CSKA TV) Катерина Кирильчева в своем Twitter опубликовала видео великолепного сэйва голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

Эпизод произошел во время матча шестого тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1). На ролике видео в режиме замедленной съемки.

«Спартак» с 11 очками занимает четвертое место. У ЦСКА десять очков и шестая позиция.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
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