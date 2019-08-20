РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Супербро, ты заслужил это». Боккетти похвалил Жиго за дубль в ворота ЦСКА

20 августа 2019, 14:57
Теги:

Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти похвалил защитника Жиго за победный дубль в матче 6-го тура «Спартак» — ЦСКА (2:1).

— Супербро, ты заслужил это, — написал Бокетти под постом Жиго в Instagram, посвященному этому матчу.

— Спасибо тебе, — написал и голкипер красно-белых, сделавший несколько эффектных сэйвов в матче с армейцами, Александо Максименко.

В июле бокетти стал игроком «Вероны». Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года. В составе «Спартака» он провел 115 игр и забил 5 мячей, став чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка-2017.

Опрос

проголосовало: 8977
Все опросы
Каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир