«Супербро, ты заслужил это». Боккетти похвалил Жиго за дубль в ворота ЦСКА

Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти похвалил защитника Жиго за победный дубль в матче 6-го тура «Спартак» — ЦСКА (2:1).

— Супербро, ты заслужил это, — написал Бокетти под постом Жиго в Instagram, посвященному этому матчу.

— Спасибо тебе, — написал и голкипер красно-белых, сделавший несколько эффектных сэйвов в матче с армейцами, Александо Максименко.

В июле бокетти стал игроком «Вероны». Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года. В составе «Спартака» он провел 115 игр и забил 5 мячей, став чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка-2017.