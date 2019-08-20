«Супербро, ты заслужил это». Боккетти похвалил Жиго за дубль в ворота ЦСКА
20 августа 2019, 14:57
Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти похвалил защитника Жиго за победный дубль в матче 6-го тура «Спартак» — ЦСКА (2:1).
— Супербро, ты заслужил это, — написал Бокетти под постом Жиго в Instagram, посвященному этому матчу.
— Спасибо тебе, — написал и голкипер красно-белых, сделавший несколько эффектных сэйвов в матче с армейцами, Александо Максименко.
В июле бокетти стал игроком «Вероны». Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года. В составе «Спартака» он провел 115 игр и забил 5 мячей, став чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка-2017.
Из инстаграма Жиго pic.twitter.com/rP7FAC28TR— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) August 20, 2019
Из инстаграма Жиго pic.twitter.com/lnpRo1USaL— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) August 20, 2019
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
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