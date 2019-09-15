Сумасшедший гол Бистровича в концовке принес ЦСКА победу над «Тамбовом»

ЦСКА в гостевом матче 9-го тура чемпионата России обыграл «Тамбов» (2:0). Победный гол в концовке игры первым же касанием забил полузащитник Кристиян Бистрович. Уже в добавленное время отличился защитник Хердур Магнуссон .

На 66-й минуте встречи вратарь хозяев Гиорги Шелия отбил удар Федора Чалова с пенальти, на 72-й минуте полузащитник тамбовчан Валерий Чуперка получил сначала желтую карточку, а затем и красную.

Команда Виктора Гончаренко с 19 очками поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» — 1 балл.

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9-й тур

«Тамбов» — ЦСКА — 0:2 (0:0)

Голы: Бистрович, 84 (0:1). Магнуссон, 90+4 (0:2).

Нереализованный пенальти: Чалов, 66 (вратарь).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Ойеволе, Грицаенко, Таказов (Часовских, 88), Мелкадзе, Тетрашвили, Чуперка, Костюков (Карасев, 79), Аппаев (Хосонов, 82).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 48), Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Влашич, Ахметов (Бистрович, 84), Кучаев (Лукас Сантос, 79), Нисимура, Чалов.

Предупреждения: Гогуа, 19. Обляков, 44. Чуперка, 72. Магнуссон, 90.

Удаление: Чуперка, 72 (неспорт. повед.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Хатуев (Грозный), Воронцов (Ярославль).

15 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

? Кристиян Бистрович забивает роскошный гол через несколько секунд после своего выхода на поле.#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЦСКАhttps://t.co/9NgpBnXuj7 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019

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