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Сумасшедший гол! Бистрович забил гол первым касанием в матче «Тамбов» — ЦСКА

15 сентября 2019, 18:13
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович забил на 84-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Тамбова». 21-летний хорват появился на поле в концовке встречи вместо хавбека Ильзата Ахметова.

После подачи углового у ворот «Тамбова» мяч отлетел к границе штрафной площади, куда подбежал Бистрович, который первым же своим касанием вколотил его оттуда в дальнюю «девятку» ворот голкипера хозяев Гиорги Шелия.

Тамбов — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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