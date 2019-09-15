Сумасшедший гол! Бистрович забил гол первым касанием в матче «Тамбов» — ЦСКА
15 сентября 2019, 18:13
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович забил на 84-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Тамбова». 21-летний хорват появился на поле в концовке встречи вместо хавбека Ильзата Ахметова.
После подачи углового у ворот «Тамбова» мяч отлетел к границе штрафной площади, куда подбежал Бистрович, который первым же своим касанием вколотил его оттуда в дальнюю «девятку» ворот голкипера хозяев Гиорги Шелия.
? Кристиян Бистрович забивает роскошный гол через несколько секунд после своего выхода на поле.#МАТЧПРЕМЬЕР #ТамбовЦСКАhttps://t.co/9NgpBnXuj7— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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