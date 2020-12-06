Сулейманов рассказал, как на него повлиял коронавирус

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов вспомнил, как весной заразился коронавирусом и рассказал о последствиях болезни.

В начале мая 2020 года стало известно, что футболист сдал положительный тест на COVID-19, приехав из Дагестана. На тот момент в Махачкале была одна из самых сложный ситуаций с коронавирусом.

— Честно скажу, это была довольно серьезная история. Я две недели провел в больнице, потерял в весе. Эта болезнь — она разрушает весь ритм работы организма, — цитирует Сулейманова пресс-служба «Краснодара». — Последствия ощущал очень долго. Только две-три недели назад я почувствовал прилив сил, вернулся в нормальное состояние. Теперь набираю боевую форму.

Для меня важна критика со стороны профессионалов. Есть главный тренер, есть тренерский штаб. Если тренерам что-то не нравится в моей игре, то я к этому, конечно, прислушиваюсь. И это помогает. Но самый большой свой критик — я сам. Всегда стремлюсь играть лучше. Что же касается негативных отзывов откуда-то со стороны, я на них не концентрируюсь. Всем людям никогда не угодишь.

В сезоне-2020/21 20-летний футболист провел в РПЛ 2 матча, не отметившись результативными действиями.