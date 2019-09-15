Сулейманов объяснил, почему «Краснодар» тяжело начал матч с «Крыльями Советов»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы в матче 9-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (4:2) заявил, что изначально матч складывался непросто, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Наверно, потому что после сборных приехали люди, мы так тяжело начали матч, — отметил Шапи. — Первый тайм получился даже за неким преимуществом «Крыльев», хоть они особо мяч и не контролировали. Но моменты у них были. Во втором тайме мы взяли игру под свой контроль, и голов было побольше (улыбается).

— Как восстановились после травмы?

— Я буквально только пару дней назад начал полностью тренироваться. Оправился, все нормально.

— Когда вам сказали, что вы выходите в стартовом составе, почувствовали, что вернули свое законное место?

— Нет такого, что это мое законное место. Будут и другие играть. Я всегда говорю одно и то же — разницы нет. Сколько бы времени у меня не было, я всегда буду играть, как могу.

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