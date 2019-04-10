14:34 10 апреля | Футбол — РПЛ

Сухой паек подсудимого Мамаева. Что в него входит

Сухой паек подсудимого Мамаева. Фото Александр Федоров, "СЭ" Сухой паек подсудимого Мамаева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сухой паек подсудимого Мамаева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Стало известно, что входит в сухой паек полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, который он получает в СИЗО. Напомним, что сегодня, 10 апреля, продолжается заседание по делу Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

В состав сухого пайка входят:

- хлебцы или галеты из пшеничной муки

- каша гречневая с говядиной или каша перловая с говядиной

- каша рисовая с говядиной или консервы мясорастительные из мяса птицы

- каша гречневая со свининой

- каша перловая со свининой или каша рисовая со свининой

- говядина тушеная

- свинина тушеная

- мясо птицы в собственном соку

- консервы мясные фаршевые

- икра овощная

- рагу овощное

- сахар

- черный чай

- пластиковая ложка и стакан.

10 апреля. Москва. Александр Кокорин выходит из автозака у здания Пресненского суда.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги УшаковойВиталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

 

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

 

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