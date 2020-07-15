Судья поднял кулак вверх, когда видеоарбитры сообщили об отмене гола «Спартака»

Во время трансляции матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» в кадр попала реакция Владислава Назарова, помощника главного арбитра встречи Алексея Сухого, который поднял кулак вверх, когда видеоарбитры сообщили ему, что он правильно определил офсайд в момент гола форварда Эсекиэля Понсе.

Владислав Назаров.

? Эпизод с голом Эсекеля Понсе, который был отменен из-за офсайда. Согласны с решением арбитра?



? Смотрите #СпартакАхмат на Матч ТВhttps://t.co/RcJvx56rQY — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 15, 2020 ?

«Спартак» — «Ахмат»: почему отменен гол красно-белых?