Судья Федотов объяснил, почему отменили гол Мака

Судья всероссийской категории Игорь Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер» выразил мнение, что главный арбитр матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0) Михаил Вилков принял верное решение, отменив гол хавбека сине-бело голубых Роберта Мака? на 3-й компенсированной минуте встречи.

— Правильное решение приняли арбитры ВАР, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Арбитр дал доиграть эпизод, засчитал гол. ВАР, посмотрел инцидент в штрафной площади. Игрок делает движение рукой, забивается гол. Два повтора, очень качественные. 30 секунд понадобилось, чтобы посмотреть эпизод и отменить гол.

Отмена голов — это всегда ключевые решения. Но неназначение пенальти — тоже ключевое решение. Мое личное мнение — это результативная ошибка. Назначь арбитр пенальти, забей гол «Зенит», игра бы по-другому пошла.

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