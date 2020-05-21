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Судьи на матчах РПЛ после возобновления будут работать в своих регионах

22:26
Сергей Карасев. Фото Федор Успенский, «СЭ» Canon EOS 1D Mark II
Сергей Карасев. Фото Федор Успенский, «СЭ» Canon EOS 1D Mark II
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Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов на пресс-конференции рассказал о нюансах работы судей после возобновления премьер-лиги.

— У нас есть принцип, по которому мы стараемся не допускать судей из соответствующего региона не допускать к обслуживанию матчей. Здесь придется ввести исключение и сделать так, чтобы судья мог приехать на матч на машине. И не вижу проблемы в том, чтобы московский арбитр работал на игре московских клубов. Более того, считаю, что это в принципе правильно. В судье нужно видеть профессионала, а не человека, который живет в Москве, Ростове-на-Дону или Санкт-Петербурге. (Гоша Чернов)

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