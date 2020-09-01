«Судьи могут в любой момент рассказать так, что они правы». Евсеев объяснил, почему не говорит о работе арбитров

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на слова руководства клуба о возможном снятии с чемпионата после матча с «Ростовом» (0:1). Специалист также отметил, почему не комментирует работу судей.

— Со мной эти слова не согласовывались, — сказал Евсеев в эфире программы журналиста Илья Казакова на канале «Россия 24». — Я не лезу в эти дела. Руководитель может говорить, что считает нужным для того, чтобы защитить команду. Я не могу это комментировать.

Понятно, что это эмоции. А мы как тренировались, так и продолжили готовиться. Я не обращаю внимание. Мы разными глазами с судьями и болельщиками смотрим на футбол.

У судей есть свои регламенты, требования. Может, мы их не знаем? Судьи могут любой момент рассказать так, что они правы. Это тоже можно понять.

Судейство в России? Поставили независимого человека. Он пригласил иностранца. Кашшаи также ошибался, как и наши судьи. Любая работа методом ошибок приведет к чему-то хорошему. Нам разве надо каждый год что-то менять?