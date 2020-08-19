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Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами РПЛ

10:48

Судейский комитет РФС направил официальные письма в клубы премьер-лиги о проведении серии лекций для игроков и тренеров в целях разъяснения спорных вопросов применения изменений в правилах футбола, которые действуют с нового чемпионата, сообщает Telegram-канал союза.

«Темами лекций станут последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение пенальти, определение положения вне игры, игра рукой и т.д.) из матчей РПЛ и других европейских чемпионатов и соревнований.

Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе ВАР. Встречи с командами могут пройти в очной форме на базе команды или онлайн", — идет речь в заявлении.

Ранее РФС провел обучаючий семинар для арбитров премьер-лиги.

Дополнительная информация:

Telegram-канал РФС

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