Судейский комитет РФС проведет встречи с клубами РПЛ

Судейский комитет РФС направил официальные письма в клубы премьер-лиги о проведении серии лекций для игроков и тренеров в целях разъяснения спорных вопросов применения изменений в правилах футбола, которые действуют с нового чемпионата, сообщает Telegram-канал союза.

«Темами лекций станут последние изменения правил игры, современные тенденции в трактовках, разбор спорных игровых моментов (назначение пенальти, определение положения вне игры, игра рукой и т.д.) из матчей РПЛ и других европейских чемпионатов и соревнований.

Также представителям клубов и игрокам расскажут о нюансах работы и протоколе ВАР. Встречи с командами могут пройти в очной форме на базе команды или онлайн", — идет речь в заявлении.

Ранее РФС провел обучаючий семинар для арбитров премьер-лиги.