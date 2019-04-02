Судейские итоги тура. Самый строгий - Матюнин

Компания InStat подвела итоги 21-го тура чемпионата России, подсчитав статистические и физические показатели восьми арбитров, обслуживавших с 29 по 31 марта игры премьер-лиги.

Самым строгим судьей стал Алексей Матюнин ("Крылья Советов" - "Арсенал" - 0:1). Он показал 10 желтых карточек, зафиксировав 29 фолов (соотношение - 0,34). Всего два предупреждения при 32 фолах (0,06) у Сергея Иванова (ЦСКА - "Уфа" - 2:2). (Александр Бобров)

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