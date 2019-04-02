Судейские итоги тура. Меньше всех пробежал Еськов - 10,3 километра

Компания InStat подвела итоги 21-го тура чемпионата России, подсчитав статистические и физические показатели восьми арбитров, обслуживавших с 29 по 31 марта игры премьер-лиги.

Общая дистанция, которую пробежал судья Николай Волошин ("Зенит" - "Оренбург" - 3:1), составила 11 675 метров. Второй результат в туре у Василия Казарцева ("Ростов" - "Урал" - 2:1) - 11 544 метра.

Наименьший показатель у Алексея Еськова ("Динамо" - "Локомотив" - 0:1) - 10 296 метра. 10 315 метров пробежал Сергей Иванов (ЦСКА - "Уфа" - 2:2). (Александр Бобров)

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