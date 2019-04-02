16:26 2 апреля | Футбол — РПЛ

Судейские итоги тура. Лапочкин бегал быстрее игроков "Ахмата" и "Спартака"

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Компания InStat подвела итоги 21-го тура чемпионата России, подсчитав статистические и физические показатели восьми арбитров, обслуживавших с 29 по 31 марта игры премьер-лиги.

Выяснилось, что арбитр Сергей Лапочкин, судивший матч "Ахмат""Спартак" (1:3), бегал быстрее игроков этих команд. Его средняя скорость составила 7,90 километра в час, футболистов – 7,02. Соотношение – 1,01.

Более высокий показатель только у Николая Волошина ("Зенит""Оренбург" – 3:1) – 1,03 (7,42/7,20). (Александр Бобров)

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Ахмат - Спартак
Зенит - Оренбург

 

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