Судебные приставы взыскали более 154 миллиона рублей с «Ростова»

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 миллионов рублей долга с футбольного клуба «Ростов», сообщает ТАСС.

Ранее 15-й арбитражный апелляционный суд принял решение о взыскании с «Ростова» более 154 млн рублей по иску входящей в «Группу Агроком» Ивана Саввиди компании «Агроком Холдинг».

С 2015 по 2017 год компания выделила клубу более 760 миллионов рублей в качестве спонсорской и благотворительной помощи. Кроме того, по просьбе администрации клуба и правительства Ростовской области в сентябре 2016 года был выделен краткосрочный займ на сумму 64,7 миллиона.

В ноябре 2019 года президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц заметил, что «всплывают» старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке. Президент «Ростова» отметил, что клуб планомерно закрывает старые долги в ущерб текущей операционной деятельности.