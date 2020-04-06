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Судебная драма, комедия с Сэндлером, классика с Хэнксом. Киносоветы от Дмитрия Чистякова

6 апреля 2020, 17:56
Дмитрий Чистяков. Фото Twitter
Дмитрий Чистяков. Фото Twitter
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков сделал подборку фильмов и сериалов, которые можно посмотреть во время самоизоляции.

В число рекомендаций вошли судебные драмы «Когда они нас увидят» и «Как избежать наказания за убийство», культовый фильм Роберта Земекиса «Изгой» с Томом Хэнксом в главной роли, а также комедию с Адамом Сэндлером «Счастливчик Гилмор».

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