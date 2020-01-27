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Судьба Кокорина решится в среду

27 января 2020, 20:20
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Зенита» Александр Кокорин по-прежнему не хочет уходить в аренду в «Сочи». Форвард не полетел с командой Владимира Федотова на второй сбор.

Главный тренер питерцев Сергей Семак рассчитывает на Кокорина во второй части сезона. По всей видимости, вопрос по нему будет решен в среду.

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой. После игры главный тренер сине-бело-голубых отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.

Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»

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