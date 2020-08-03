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Суд запретил «заводящему» трибуны «Спартака» посещать матчи на протяжении года

3 августа 2020, 17:56
Фанаты &quot;Спартака&quot;. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фанаты &quot;Спартака&quot;. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тушинский суд Москвы запретил «заводящему» фанатской трибуны «Спартака» Михаилу Дивинскому посещать спортивные мероприятия в течение одного года. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

«Дивинскому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей, — цитирует пресс-секретаря РАПСИ. — Кроме того, ему запрещено посещать спортивные мероприятия в течение одного года».

Болельщик красно-белых признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Причиной составления протокола на фаната стали его оскорбительные высказывания в адрес судейского корпуса и представителей РФС.

Дополнительная информация:

http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20200803/306108463.html

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