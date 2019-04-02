Суд вернул материалы дела об алиментах Глушакова

Мосгорсуд во вторник вернул жалобу на решение по размеру алиментов полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову, информирует "РИА Новости". На заседании присутствовали представители сторон и бывшая жена футболиста Дарья.

Со слов стороны Глушакова,протокол судебного заседания в Никулинском суде был составлен с ошибками. В связи с этим материалы дела были возвращены в районный суд.

Напомним, что 5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова с супругой Дарьей, суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц для бывшей супруги до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. При этом Глушаков дал согласие на проживание детей с мамой.

Глушаковы находятся в стадии бракоразводного процесса с осени прошлого года. Пара поженилась в 2009 году. На развод подал сам Глушаков. Изначально иск был зарегистрирован в суде в Ростовской области на исторической родине пары.

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