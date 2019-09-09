Суд рассмотрит иск Алдонина к МВД на 47 миллионов рублей

Замоскворецкий суд Москвы 23 сентября приступит к рассмотрению иска бывшего полузащитника ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина к МВД, информирует «РИА Новости». Экс-футболист просит взыскать с министерства 47 миллионов рублей за некачественное, по его мнению, расследование по делу о мошенничестве в банке «Замоскворецкий».

Алдонин, как и некоторые другие бывшие игроки национальной команды Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко, в 2014 году оказались в числе обманутых клиентов банка «Замоскворецкий». Экс-капитан ЦСКА в своем иске просит взыскать с МВД России 47,3 миллиона рублей, остальные футболисты также обратились в суд к тому же ответчику с коллективным заявлением на 124 миллиона рублей.

Эти суммы эквивалентны тем, что находились на их личных счетах в «Замоскворецком» до тех пор, пока не пропали, утверждали потерпевшие.

Как неоднократно отмечали истцы и их представители, за пять лет следователи фактически саботировали работу над уголовным делом о мошенничестве — не проводили экспертиз и не допрашивали сотрудников кредитного учреждения, допускали ошибки и волокиту.

В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка «Замоскворецкий» Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. Бударин был приговорен к 3,5 года колонии, остальные фигуранты дела находятся в розыске. Тем не менее, по выделенному эпизоду, дошедшему до приговора, никто из бывших футболистов не был признан потерпевшим, поэтому компенсации им присуждены не были.