Суд приговорил Кирилла Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима

Сегодня на заседании в Пресненском суде был вынесен приговор Кириллу Кокорину, брату форварда "Зенита" Александра.

Кирилл Кокорин был признан невиновным по эпизоду драки в кафе с Гайсиным, однако получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Срок наказания считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

10 октября футболисты явились для дачи объяснений, после чего были задержаны и с 11 октября находились под стражей в СИЗО "Бутырка". Срок ареста сначала дважды продлевался Тверским районным судом на два месяца, а в начале апреля на предварительном слушании в Пресненском районном суде – до 25 сентября. Апелляции защиты в Мосгорсуд на изменение меры пресечения трижды были отклонены.

Обвинение было предъявлено по двум статьям – 115, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и 213, часть 2 (хулиганство, совершенное по предварительному сговору или организованной группой). 6 мая государственный обвинитель, прокурор Светлана Тарасова по итогам процесса в Пресненском суде запросила для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.​ При этом судья Елена Абрамова переквалифицировала действия подсудимых с части второй на часть первую статьи 213 УК РФ (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу).

Суд Кокорина и Мамаева: приговор. Live!

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