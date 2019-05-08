Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил Пака

Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин ударил по голове руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака.

"Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе "Кофемания", - огласила судья Елена Абрамова, зачитывая приговор.

Суд приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключении в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого - на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.