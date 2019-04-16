Суд по Кокорину и Мамаеву. Огненный диалог прокурора и адвокатов во время просмотра видео из кафе

В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начали просматривать видео драк.

Прокурор попросил включить видео из "Кофемании". Оно длится час пятьдесят минут, но идет без звука.

– Мамаев швыряет куртку за соседний столик.

– Там никого нет.

– Почему никого нет? Вот – за соседними столами сидят люди.

– Тем не менее, никто внимания не обратил. Никто глазом не повел.

– Можно на 8.23. Посмотрите, пожалуйста. Кокорин-старший кладет ноги на стол.

– Это преступление? Неужели тут признаки явного хулиганства?

– Немереного количества спиртного не видно!

– Почему не видно, вот вам – пожалуйста.

– Что там, много?

– Что вам еще говорить? Я вас не понимаю? Можно на 8.39. Бобкова садится на Кокорина-старшего, начинает целоваться. Сидят люди, которые начинают обращать на это внимание.

– И что? Люди спиной сидят все. (Общий смех в зале)

– Далее на 8.43. Бобкова наклоняется в пах Кокорину-старшему.

– Смотрите, и тут же встала!

– Обратите внимание. В данном углу сидит свидетель, которая сегодня давала показания.

– Она книжку читает, не обращая внимания ни на что! Ничего непристойного она увидеть не успела.

– Далее в присутствии свидетеля Бобкова садится на Кокорина-старшего. Свидетель на это смотрит.

– Обратите внимания, что никто даже голову не повернул в их сторону! Какая женщина? Она сидит отдельно, ей одежда загораживала просмотр.

– Не вижу этого.

– Но вот она, висит. Вы разве не видите, что она перегораживает им просмотр?

– Танцы Бобковой.

– И что в них? Никто не реагирует.

– Бобкова садится на Кококрина-старшего.

– И что? Это часть танца, насколько я понял. (смех).

– И Куропаткин, наверное, не возражает, да?

– Давайте его допросим. Ревнует мальчик... Имитации полового акта нет абсолютно! Объятия – да, но не имитация.

– А вот это не имитация, извините?!

– Да она руки на коленки положила. Даже не в пах.

– Разве не видно?

– Мы не видим, то, что она делает головой. Она не шевелится. Поступательных движений нет. Нога на ногу у Кокорина, посмотрите. Он даже препятствует доступу, так сказать. Смотреть это – отвратительно. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!