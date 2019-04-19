Суд пересматривает видео двух драк с участием компании Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы на слушаниях по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в очередной раз изучают видеозаписи двух инцидентов с участием компании игроков утром 8 октября 2018 года. Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство".

Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы. В первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Маслий-Ушаковой Виталий Соловчук, во второй – в кафе "Кофемания" чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Сегодня было опубликовано полное видео конфликта компании Кокорина и Мамаева с Паком и Гайсиным в кафе.

Суд Кокорина и Мамаева: live!